Kein Fahrschein für Hund: Mann greift Polizisten an

München (dpa/lby) – Für seinen Hund hatte er weder einen Fahrschein noch einen Maulkorb: Ein 36 Jahre alter Mann beleidigte nach Polizeiangaben am Münchner Hauptbahnhof Zugpersonal und griff einen Polizisten an, weil ihm die Mitfahrt in einem Zug untersagt wurde. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, weigerte sich der wohnungslose Mann am Samstagabend, zunächst den Zug zu verlassen. Erst als die Polizei kam, sei er aus dem Regionalexpress ausgestiegen. Dabei habe er drei Beamte beleidigt und einen Polizisten angegriffen. Dieser sei leicht verletzt worden. Eine Blutentnahme des Mannes ergab einen Promillewert von 1,55.

Anders als sein Herrchen habe sich der Hund während der Aktion ruhig verhalten und sich sogar abgelegt, während der 36-Jährige von den Beamten überwältigt wurde. Der Hund sei einem Tierheim übergeben worden.

© dpa-infocom, dpa:210228-99-627579/2