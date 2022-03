Rückstand verkürzt: 1860-Profis haben «Mega-Spaß» am Fußball

Der «Löwe» brüllt nochmal in der 3. Fußball-Liga. Nach der langen nächtlichen Busfahrt vom eigenen Auswärtssieg in Berlin zurück nach München spielte dem TSV 1860 auch der Erfolg des 1. FC Saabrücken am Samstag in Braunschweig in die Karten. Zumindest Relegationsplatz drei ist nun nur noch drei Punkte entfernt. Und die Mannschaft von Trainer Michael Köllner entwickelt gerade einen Lauf.

«Ich bin sehr zufrieden, dass wir die Hürde in Berlin genommen haben», resümierte Köllner nach dem 2:0 (2:0) bei der Viktoria. Die Gäste traten am Freitagabend im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark beim vierten Sieg nacheinander «sehr dominant» auf, wie Köllner lobt.

Einziger Kritikpunkt war der Chancenwucher nach den frühen Toren von Eric Tallig (3. Minute) und Marcel Bär, der einen Elfmeter nach Foul am agilen Stefan Lex (20. Minute) verwandelte. «Es hätte ein Kantersieg werden können», sagte Köllner: «Natürlich kann man den Vorwuf machen, das dritte, vierte, fünfte Tor nicht zu machen.»

Die vielen 1860-Fans unter den 3398 Zuschauern feierten ihr Team dennoch. Angreifer Bär sprach nach seinem 14. Saisontor von einem «Mega-Spaß», den der Job gerade auf dem Platz mache. Beim Thema Aufstieg wich er aus. «Wir wollen Spiele gewinnen, haben Spaß am Fußball, machen uns keinen Druck. So wollen wir weiterfahren, Woche für Woche unsere Leistung bringen und schauen, was am Ende passiert», sagte Bär. Die nächste große Prüfung folgt am kommenden Sonntag beim punktgleichen Tabellennachbarn SV Waldhof Mannheim – und das ohne Leistungsträger Lex, der in Berlin seine fünfte Gelbe Karte sah.