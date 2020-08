Kein Corona-Abstand: Anzeige gegen Oberbürgermeister

Würzburg (dpa/lby) – Weil er bei einem Foto mit den Würzburger Kickers den Corona-Mindestabstand nicht einhielt, hat sich Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) eine Anzeige eingehandelt. Ein Sprecher der Regierung von Unterfranken bestätigte am Freitag, dass die Polizei eine entsprechende Anzeige an die Regierung weitergeleitet habe. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. «Wir haben die Stadt dazu angehört und werden uns in den kommenden Tagen dazu äußern», sagte der Regierungssprecher.

Das Gruppenfoto mit der Fußballmannschaft von Anfang Juli hatte Schuchardt zuvor schon Ärger in sozialen Medien eingebracht. Ein Sprecher der Stadt betonte, Schuchardt habe den Fehler «gleich zu Beginn der Affäre» eingeräumt. Dass Abstände für das Gruppenfoto nicht eingehalten worden seien, «konterkariert leider die vielen Überlegungen die im Vorfeld in Sachen Corona-Schutz gemacht wurden», teilte er mit. Aus solchen Fehlern gilt es zu lernen». Die Anzeige wurde nach Angaben der Stadt bereits am 9. Juli erstattet.