Kein Collis Clamat in diesem Jahr: Crowdfunding-Aktion für Mittelalterfest

Jedes Jahr kommen viele Menschen in mittelalterlicher Kleidung auf den Katharinenberg in Wunsiedel. Dort steigt immer der beliebte Mittelalter-Markt Collis Clamat. In diesem Jahr geht das natürlich nicht. Dadurch fehlt Geld für das kommende Jahr. Denn die Wartung der Maschinen, Pacht- und Versicherungskosten sind wieder zu zahlen. Damit auch 2021 das größte Katapult Europas durchstarten kann, gibt es eine Crowdfunding-Aktion. Mit etwa 5.000 Euro können die Hundlinge das Fest sicher organisieren. Die Hälfte ist schon fast erreicht. Wer spenden möchte, findet hier alle Infos.