Keime in der Trinkwasserversorgungsanlage: Abkochgebot in Wunsiedel

In der Stadt Wunsiedel sind Keime in der Trinkwasserversorgungsanlage festgestellt worden. Daher gilt unter anderem in der Stadt Wunsiedel jetzt ein Abkochgebot für das Trinkwasser. Das betrifft neben dem Stadtgebiet auch die Ortsteile Holenbrunn, Schönbrunn/Furthammer, Valetsberg, Breitenbrunn und Göringsreuth. Aquarienbesitzer sollen außerdem auf den Wasserwechsel verzichten. Die coliformen Keime in der Wasseranlage sind bei einer Routinekontrolle festgestellt worden, teilt die Stadt Wunsiedel mit. Alle notwendigen Maßnahmen, darunter auch die Chlorung des Wassers, seien eingeleitet. Das Gesundheitsamt informiert, sobald diese Abkochanordnung wieder aufgehoben werden kann.