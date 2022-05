Kehrer hofft auf Ende der Fan-Ausschreitungen in Frankreich

Nationalspieler Thilo Kehrer sieht die jüngsten Fan-Ausschreitungen im französischen Fußball mit Sorge. Er hoffe, dass diese «Gewaltvorfälle» ein Ende haben, sagte der Abwehrspieler von Paris Saint-Germain am Dienstag im Teamquartier der DFB-Auswahl in Herzogenaurach. Am Sonntag war es nach dem Abstieg des Rekordmeisters AS St. Etienne im Relegationsspiel gegen AJ Auxerre zu einem Platzsturm gekommen. Bei der Randale wurden 33 Menschen verletzt, darunter zwei Spieler von Auxerre.

Es habe in der Saison «ein paar Geschichten, ein paar Vorfälle» gegeben, sagte Kehrer (25). «Ich glaube, dass es auch daher kommt, dass in der Pandemie-Zeit Spiele in leeren Stadien stattgefunden haben. Da kann man ein Stück weit verstehen, dass die Fans mit noch mehr Emotionen in den Stadien sind.» Er hoffe darauf, dass sich das wieder beruhige, «Gewaltvorgänge, dass man die nicht mehr sieht», sagte Kehrer.