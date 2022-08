KEC in Marktredwitz: Brandstiftung im Parkhaus?

Schon wieder ein Brand, dürften sich am Sonntagmorgen alle gedacht haben, die auf ihrem Handy die Warn-Apps NINA oder KATWARN installiert haben. Die Integrierte Leitstelle Hochfranken hatte Alarm wegen Brandrauch in Marktredwitz geschlagen.

Die Feuerwehr musste zum Kösseine Einkaufs Centrum, kurz KEC, ausrücken. Im Bereich des Parkhauses haben Einkaufswagen gebrannt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Hitze und Ruß haben die Gebäudefassade aber erheblich beschädigt, so die Polizei. Sie geht von einem sechsstelligen Betrag aus. Verletzte gab es keine.

Die Kripo Hof ermittelt und geht aktuell davon aus, dass jemand den Brand mit Absicht gelegt hat. Wer gestern Morgen beim KEC in Marktredwitz verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bitte bei der Kripo Hof melden. (Tel.-Nr. 09281/704-0)