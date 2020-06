Kaum Neuinfektionen: Sachsen will noch mehr lockern

Vor einem Monat hat Sachsen die Öffnung von Friseursalons, Sportstätten im Freien und Spielplätzen unter Auflagen erlaubt. Seit zwei Wochen dürfen auch Gaststätten, Theater und Hotels unter Auflagen öffnen. Die Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Sachsen ist unterdessen am Pfingstwochenende weiter zurückgegangen. Auf Basis dieser neuen Coronadaten will das sächsische Kabinett heute eine neue Rechtsverordnung beschließen, die voraussichtlich bis zum 29. Juni gelten soll. So sollen Zusammenkünfte nicht mehr nur mit einem weiteren Hausstand erlaubt werden, sondern alternativ mit bis zu zehn Personen. Zugelassen werden sollen nach „Freie Presse“-Informationen Feiern in Gaststätten mit bis zu 50 Personen aus dem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis. Zudem soll die bisherige Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf die nunmehr erlaubten Reisebusreisen ausgeweitet werden. Dafür fällt sie wohl für Demonstrationsteilnehmer weg, denen nur noch der Mindestabstand von 1,50 Meter vorgeschrieben wird. Bis Ende August untersagt bleiben dagegen Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern.