Kaum Einschränkungen bei der Bahn nach Unwettern in Bayern

Nach etlichen unwetterbedingten Einschränkungen bei der Bahn hat sich der Verkehr in Bayern wieder normalisiert. Lediglich auf der Strecke zwischen München und Lindau fuhren am Samstag zunächst noch keine Züge. Voraussichtlich am Sonntag sollte der Verkehr hier wieder aufgenommen werden, sagte eine Bahnsprecherin am Samstag. In der Nacht auf Mittwoch hatten Unwetter auf einigen Bahnstrecken für Schäden gesorgt. Zahlreiche Äste und zum Teil auch ganze Bäume waren auf Gleise und Oberleitungen gestürzt.