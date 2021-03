Kaufvertrag unterzeichnet: Neues Behördenzentrum kommt nach Marktredwitz

Marktredwitz bekommt ein neues Behördenzentrum: Mitten in der Stadt wird ein hochmoderner Neubau für zwei staatliche Behörden entstehen. Der Kaufvertrag zwischen dem Freistaat und der Stadt über ein entsprechendes Grundstück auf dem Benker-Areal ist heute unterzeichnet worden. Mit dem ,Servicezentrum eGovernment Bayernserver‘ wird der Landkreis Wunsiedel laut Heimatminister Füracker zu einer digitalen Vorzeigeregion. Hier werde künftig ein wichtiger Beitrag geleistet, um die Digitalisierung der Verwaltung in Bayern noch weiter voranzubringen. Das Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung berät staatliche sowie kommunale Behörden bei der Entwicklung von IT-Verfahren. Außerdem wird das in die Zuständigkeit von Landwirtschaftsministerin Kaniber fallende Kompetenz-Zentrum Förderprogramme nach Marktredwitz verlagert – dort werden künftig zentral bayerische Förderprogramme etwa zur Strukturförderung, Marktstruktur und Produktbeihilfe sowie die Bienenförderung und die Förderung von Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse abgewickelt. Zielgruppe sind in erster Linie Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft und Selbsthilfeeinrichtungen – aber auch schulische Einrichtungen, Imker und Verbraucher sollen angesprochen werden.

Bis 2025 soll das neue Behördenzentrum in Marktredwitz fertig sein – es entstehen 85 neue Arbeitsplätze.