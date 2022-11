Kaufland in Marktredwitz: Filiale feiert Eröffnung

Ab heute könnt ihr in der neuen Kaufland-Filiale in der Bayreuther Straße in Marktredwitz einkaufen gehen. Am Vormittag feiert die Filiale ihre offizielle Eröffnung. Der neue Supermarkt bietet eine Einkaufsfläche von rund 3.000 Quadratmetern. Bisher fandet ihr die Kaufland-Filiale im Kösseine-Einkaufs-Centrum in Martkredwitz. Diese wird nun aber eben durch den Neubau ersetzt. Die dortigen Mitarbeiter werden aber auch im neuen Markt weiterbeschäftigt.

Foto: Der Plan zeigt die Fläche des neuen Kaufland-Gebäudes an