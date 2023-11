Kaufkraft in regionalen Preisen: Landkreis Wunsiedel schlägt München

Wie wohlhabend wir sind, hängt nicht nur am Einkommen. Auch die regionalen Kosten spielen eine Rolle. Das wirft die teuren Städte zurück und bringt die Region nach vorne. Die größten Aufsteiger sind allesamt Landkreise. Allen voran Tirschenreuth, der durch niedrige Preise 140 Plätze gut macht. Der Landkreis Hof verbessert sich ebenfalls.

Die höchste Kaufkraft in Bayern sitzt nicht in den Städten. Bereinigt man die Pro-Kopf-Einkommen um die regionalen Lebenshaltungskosten, gehen die ersten fünf Plätze im Freistaat an Landkreise, wie Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigen. Und der billigste Landkreis Wunsiedel liegt plötzlich vor der teuersten Stadt München – obwohl das durchschnittliche nominelle, also nicht preisbereinigte, Jahreseinkommen in München fast 8500 Euro höher ist. Der Landkreis Wunsiedel verdankt seine Platzierung nicht etwa hohen Einkommen – hier liegt er nur im bayerischen Mittelfeld -, sondern seiner Position als billigster im Freistaat: 9,2 Prozent billiger als im Bundesschnitt ist es dort.