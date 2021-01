Katzen geköpft: Polizei ermittelt wegen Straftat

Neuburg (dpa) – Drei geköpfte Katzen sorgen im oberbayerischen Neuburg an der Donau für Entsetzen. Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat. Die drei toten Haustiere waren in der Nähe von Bahngleisen gefunden worden. Es spreche nichts dafür, dass es ein Unfall gewesen sei, sondern dass jemand sie enthauptet habe, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Der Tierschutzbund stellte nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen Unbekannt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und setzte eine Belohnung von 2000 Euro aus für Hinweise, die zum Täter oder der Täterin führen.

Die Körper der drei Katzen waren nach Angaben der Polizei am vergangenen Samstag an den Bahngleisen entdeckt worden, in unmittelbarer Nähe zum Haus des Besitzers einer der Katzen. Zwei der Tiere seien schon länger verschwunden gewesen, eins erst seit kurzem, sagte der Polizeisprecher. Wer für die Tat verantwortlich sei und das mögliche Motiv, seien unbekannt.

Die Polizei fährt nun verstärkt Streife in der Gegend. «Das ist schon etwas, dass die Leute beunruhigt», sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler bitten deshalb die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offen zu halten und Verdächtiges zu melden.

Anfang Januar hatte bereits ein Video für Aufregung gesorgt, auf dem zu sehen sein soll, wie eine Jägerin eine in einer Lebendfalle gefangene Hauskatze mit mehreren Kopfschüssen tötet. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in einem Wald bei Zusmarshausen nahe Augsburg wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz.