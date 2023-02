Katze verhakt sich in Motorraum und wird von Fahrer gerettet

Ein Autofahrer in München hat einer Katze vermutlich das Leben gerettet, die im Motorraum seines Fahrzeugs gefangen war. Das Tier habe sich am Dienstag mit seinem Fell im Keilriemen verhakt, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Beim Anlassen des Motors wurde sie einmal durch den Keilriemen gezogen. Der Fahrer bemerkte sie daraufhin und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten die Katze befreien, die nach einer kurzen Untersuchung die Flucht ergriff. Nach einer ersten Einschätzung war sie unverletzt. Besitzer und Aufenthaltsort des Tieres blieben danach unbekannt.

