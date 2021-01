Katze schluckt Rattengift und stirbt: Polizei ermittelt in Selb

Katzen brauchen Abwechslung und fühlen sich pudelwohl, wenn sie draußen in der Natur herumtollen können. Umso erschreckender ist es dann, wenn die Katze in einem schlechten Zustand beim Nachbarn im Garten liegt. So ist es einem Frauchen in Selb in dieser Woche gegangen. Der Tierarzt konnte der Katze leider nicht mehr helfen – sie ist gestorben. Offenbar hatte das Tier Rattengift geschluckt.

Die Polizei ermittelt jetzt und bittet Zeugen, die am Donnerstagnachmittag in der Wunsiedler Straße etwas gesehen haben, sich zu melden.

Tel.: 09231 9676-0

(Symbolbild)