Ein Unbekannter hat in Teuschnitz (Landkreis Kronach) eine Katze mit einem Luftgewehr oder einer Luftpistole angeschossen. Das Tier sei dabei verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Besitzer der Katze erstattete am Montag Anzeige, die Tat selbst soll sich schon am Donnerstag oder Freitag ereignet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.