Katie Holmes über «komische» Filmabende mit ihrer Tochter

US-Schauspielerin Katie Holmes (44, «Batman Begins») hat es als «komisch» beschrieben, wenn Tochter Suri Filme oder Serien ansieht, in denen sie mitspielt. Dem US-Filmblatt «Variety» sagte sie: «Ich sage nicht: „Du musst Mamas Arbeit anschauen.“ Aber während der Pandemie haben wir viel darüber gelacht.» Suri habe sich beispielsweise die Jugend-Fernsehserie «Dawson’s Creek» angesehen, mit der Holmes berühmt geworden war.

«Es ist verrückt, eine Tochter zu haben, die fast so alt ist wie ich, als ich mit all dem anfing», fuhr die Schauspielerin fort. Holmes war 19, als die erste Folge von «Dawson’s Creek» mit ihr in der Figur der Joey Potter ausgestrahlt wurde. Die inzwischen 16-jährige Suri ist das gemeinsame Kind mit Hollywood-Star Tom Cruise (60). Die beiden hatten 2006 geheiratet. 2012 gab das Paar seine Trennung bekannt.