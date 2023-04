Kathrein-Enkel wird Firmenchef

Das Rosenheimer Unternehmen Kathrein soll künftig von Anton Kathrein, dem Enkel des Firmengründers, geführt werden. Er übernehme den Vorsitz des Aufsichtsrats und werde nächstes Jahr Harald Johanning-Meiners als Vorstandschef ablösen, teilte das Elektronikunternehmen am Donnerstag mit. Durch eine Einlage der Familie Kathrein in die Gesellschaft und eine Finanzierung durch die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling seien «sämtliche Verpflichtungen gegenüber dem Bankenkonsortium im Rahmen des 2019 geschlossenen Sanierungsvertrags abgelöst» worden.

Kathrein hatte 2019 das Kerngeschäft mit Antennen und Filtern für Mobilfunkstationen an den schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson verkauft, rund 4000 Mitarbeiter waren betroffen. Kurz zuvor hatte bereits den Bereich Fahrzeugantennen an den Autozulieferer Continental verkauft. Heute fertigt die Firma mit rund 400 Mitarbeitern Produkte für Hochfrequenztechnik und digitale Technologieanwendungen. Anton Kathrein sagte, er wolle die bestehenden Geschäftsbereiche stärken und «neue Märkte in den Bereichen IoT und Elektromobilität erschließen».