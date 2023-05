Kate Winslet kämpft gegen Hass im Netz

Die britische Oscar-Preisträgerin Kate Winslet hat schärfere Strafen gegen Hass und Hetze in den sozialen Medien gefordert. «Leute an der Macht, Leute, die etwas ändern können: Bitte, kriminalisiert schädliche Inhalte», sagte die 47-Jährige am Sonntagabend bei der Verleihung der britischen TV-Preise.

«Wir wollen unsere Kinder zurück. Wir wollen nicht wach liegen aus Angst vor der psychischen Gesundheit unserer Kinder», sagte Winslet. Sie rief zudem junge Menschen auf, sich bei Problemen mit der Nutzung sozialer Medien Hilfe zu holen. «Es ist keine Schande einzugestehen, dass man Unterstützung benötigt», sagte sie.

Winslet spielt im TV-Film «I am Ruth» (Ich bin Ruth) eine Mutter, die mit ihrem Kind – dargestellt von Winslets Tochter Mia Threapleton (22) – mit psychischen Belastungen durch das Internet zu kämpfen hat. «“I am Ruth“ wurde für Eltern und deren Kinder gedreht, für Familien, die sich als Geiseln der Gefahren der Online-Welt fühlen, für Eltern, die gerne mit ihren Teenagern kommunizieren würden, es aber nicht mehr können», sagte Winslet. Der Film sei auch für junge Menschen, die nach sozialen Medien «und ihrer dunklen Seite» abhängig seien, sagte die Schauspielerin.