Katastrophenschutzübung im Saale-Orla-Kreis: Landratsamt zieht positives Fazit

Für einen Ernstfall trainieren, der hoffentlich nie eintritt. Das war Ziel der bislang größten Katastrophenschutzübung in der Geschichte des Saale-Orla-Kreises. Daran waren rund 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk beteiligt. Sie haben ein ausgedachtes Szenario geübt, und zwar: Die große Zugangstreppe zum Hauptgelände des SonneMondSterne-Festivals in Saalburg ist eingestürzt und ein Teil der Besucher ist darunter begraben. Das Landratsamt im Saale-Orla-Kreis zieht ein positives Fazit zur Großübung: Die Abläufe hätten im wesentlichen sehr gut funktioniert. Jetzt geht’s an eine intensive Analyse, um Verbesserungspotenziale herauszuarbeiten.