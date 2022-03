Katastrophenschutz in Hochfranken: Noch keine Vorbereitung auf den Ernstfall

Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist auch in der Euroherz-Region groß. Das zeigen die vielen Hilfstransporte, die Spenden an die ukrainische Grenze bringen. Gleichzeitig bereiten uns die Bilder vom Krieg aber auch Sorgen. Der Krieg könnte zum Beispiel auf Deutschland übergreifen. Oder wir müssen mit den Folgen eines Reaktorunglücks kämpfen. Beim Katastrophenschutz in Hochfranken sind solche Szenarien aktuell noch kein Thema.

Sascha Plochberger vom Katastrophenschutz in der Stadt Hof geht aktuell nicht davon aus, dass wir mit solchen Angriffen rechnen müssen. Die Bürger sollten daher nicht in Angst verfallen. Sie sollten allerdings weiterhin die Nachrichten verfolgen, also im Radio oder im Fernsehen. Im Ernstfall warnt die Stadt Hof nämlich nicht über Sirenen, sondern über die Kanäle der Behörden oder eben über die Medien. Sollte es doch zu einer atomaren Katastrophe kommen, dann greifen bereits bestehende Maßnahmen des Bundes. Darauf verweist auch der Landkreis Wunsiedel. Der Katastrophenschutz würde als erstes Kaliumjodid-Tabletten an die Bevölkerung verteilen.