Katastrophenschutz: Hofer CSU fordert Sirenenwarnsystem

Als im Juli in der Region Wassermassen heruntergekommen sind und für Überschwemmungen gesorgt haben, haben das die Menschen zum Beispiel über unseren Sender erfahren oder die verschiedenen Warn-Apps auf dem Handy. Aber reicht das wirklich aus? Nein, sagt die Hofer CSU-Stadtratsfraktion und beantragt deshalb, im gesamten Hofer Stadtgebiet wieder flächendeckend Sirenen aufzubauen. Die sind nach dem Kalten Krieg in den 90er Jahren Schritt für Schritt verschwunden. Bereits der bundesweite Warntag im vergangenen Jahr habe gezeigt, dass die Apps nicht genügen. Viele hatten damals deutlich zu spät ausgelöst. Außerdem könnten Sirenen am besten nachts helfen, wenn Handys, Radio und Fernsehen aus sind, schreibt die CSU in ihrem Antrag.