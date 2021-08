Katastrophenfall im Landkreis Erding ausgerufen

Freising/Erding (dpa/lby) – Nach Starkregen sind am Montag im nördlichen Oberbayern zahlreiche Keller vollgelaufen und Straßen (…)

Erding (dpa/lby) – Wegen eines vollgelaufenen Kellers hat ein Hotel in Erding nach starken Regenfällen am Montag rund 400 Gäste (…)

Hotelkeller in Erding vollgelaufen: Rund 400 Gäste umgebucht

Wetter: In Bayern deutschlandweit am meisten Niederschlag

München (dpa/lby) – Ergiebiger Dauerregen könnte im südlichen Oberbayern in den kommenden Tagen an einigen Flüssen und Bächen zu (…)

Grainau (dpa) – Die erneute Suche nach einem Vermissten nach der Flutwelle an der Höllentalklamm ist am Mittwoch ergebnislos zu (…)

Flut im Höllental: Frau tot, Lebensgefährte vermisst

Grainau (dpa) – Bei der Flutwelle an der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze ist eine 33 Jahre alte Frau aus Lichtenfels in (…)