Kastenwagen mit Lenkrädern brennt auf Autobahn

Ein Kastenwagen mit Lenkrädern als Lieferung ist in Oberbayern auf der Autobahn 99 abgebrannt, das Feuer hat die Fahrbahn beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fing ein Fahrzeug auf der A99 bei Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) aus zunächst unbekannter Ursache an, während der Fahrt zu qualmen. Der Fahrer stoppte den Kastenwagen den Angaben zufolge noch rechtzeitig auf dem Standstreifen, ehe das ganze Fahrzeug zu brennen begann.

Der Inhalt der geladenen Lenkräder stellte laut Polizei ein Problem dar: Die Kartuschen der verbauten Airbags explodierten nacheinander. Dadurch rauchte es stark und es kam zu Knall- und Lichteffekten, hieß es. Wie es zu dem Brand kommen konnte, blieb unklar.

Die Feuerwehr ließ das Fahrzeug kontrolliert abbrennen. Der Brand beschädigte die Fahrbahn der A99 erheblich. Die Reparaturen dauerten an. Die A99 nach Salzburg sowie der Allacher Tunnel in Richtung Stuttgart waren zeitweise gesperrt.