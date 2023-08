Kasernengelände in Wunsiedel: Ab Herbst gibt es dort 14 Baugrundstücke

Das Kasernengelände in Wunsiedel liegt seit mehr als 20 Jahren brach. Jetzt geht es aber voran. Schon ab dem Herbst sollen dort 14 erschlossene Baugrundstücke verfügbar sein. Das schreibt die Stadt in einer aktuellen Mitteilung. Schon seit Beginn seiner Amtszeit setzt sich der Wunsiedler Bürgermeister Nicolas Lahovnik für eine Wiederbelebung des Geländes ein. Er stand seitdem mit der Firma Conplan Immobilien im Austausch. In den letzten Monaten hat sich das Unternehmen darum gekümmert, die nötige Infrakstruktur auf dem Kasernengelände herzustellen und das Baugrundstück zu erschließen. Die Grundstücke sind zwischen 500 und 800 Quadratmeter groß. Der Baugrund liegt an einem leichten Südhang. Von den Häusern aus haben die Bewohner dann einen Ausblick auf das Festspielgebäude der Luisenburg-Festspiele.