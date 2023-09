Leichenfund in Kasendorf. Nach einer aktuellen Mitteilung der Polizei hat eine 26-Jährige bereits gestern in ihrer Scheune einen Leichnam gefunden. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Der oder die Tote muss schon länger in der Scheune gewesen sein. Herkunft und Identität seien, wie es heißt, wegen des Verwesungszustandes bislang unklar. Derzeit gehen die Ermittler nicht von einer Fremdeinwirkung aus.