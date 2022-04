Karten für das Rosenthal-Theater: Neue Vorverkaufsstelle im Kulturamt Selb

Ab Sonntag kehrt wieder mehr Normalität ein. Theatersäle dürfen dann wieder voll sein und ihr braucht auch keine Maske mehr. Wenn ihr ins Rosenthal-Theater nach Selb wollt, müsst ihr allerdings trotzdem etwas beachten und zwar beim Kartenkauf. Das geht ab sofort im Kulturamt. Die bisherige Verkaufsstelle „Leo’s Tee und mehr“ hat nämlich geschlossen. Da das Bewerbungsverfahren für eine neue Vorverkaufsstelle noch läuft, verkauft das Kulturamt die Karten vorübergehend direkt im eigenen Haus. Die neue Verkaufsstelle steht voraussichtlich im September fest, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem hat sich auch der bisherige Selber Kulturamtsleiter Hans Peter Goritzka in den Ruhestand verabschiedet. Er hatte sich zuvor 40 Jahre lang für die Kultur in Selb engagiert.

Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag 8-16 Uhr, Freitag von 8-12 Uhr

Eine Wegbeschreibung zur neuen Vorverkaufsstelle hängt auch am Haupteingang des Selber Rathauses.