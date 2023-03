Karstadt-Filiale in Bayreuth gerettet: Standort in Coburg soll weiterhin geschlossen werden

Seit 2019 gibt es in Hof schon keinen Kaufhof mehr. Jetzt sind Dutzende weitere Filialen gefährdet. Wegen der hohen Energiekosten und der Konsumflaute in Deutschland hat der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof im Herbst ein Schutzschirm-Insolvenzverfahren beantragt. Über 50 der noch verbliebenen Filialen sollten bundesweit eigentlich schließen. Es geht um über 5.000 Jobs. Der Kaufhof in Bamberg bleibt aber. Jetzt gibt es auch gute Nachrichten für die Galeria Karstadt Kaufhof Mitarbeiter in Bayreuth.

Die Filiale in der Wagnerstadt wird wohl nun doch nicht geschlossen. Insgesamt fünf Warenhäuser sind von der Schließungsliste gestrichen worden, sagte ein Unternehmenssprecher der dpa. Das sei wegen weiterer Zugeständnisse der Vermieter möglich, heißt es. Die Filiale in Coburg soll aber weiterhin geschlossen werden. Bereits im Juli wird der Standort aufgegeben.

Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat bereits angekündigt für den Verbleib der Filialen in Bayern kämpfen zu wollen. Deswegen hat Aiwanger einen runden Tisch für morgen (Fr) organisiert.