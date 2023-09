Karrieretage Hofer Land: Studierende lernen Stadt und Landkreis Hof kennen

Wir haben den Untreusee und den Theresienstein, alles schöne Orte zum Erholen. Aber auch beruflich gibt es im Hofer Land viele Möglichkeiten für junge Menschen. Darauf sollen die Karrieretage Hofer Land aufmerksam machen, die heute starten. Bis Sonntag können Medizinstudierende Stadt und Landkreis Hof kennenlernen. Sie schauen sich neben den Freizeitangeboten auch Hausarztpraxen und Kliniken in der Region an. Erstmals richten sich die Karrieretage auch an Studierende der Fachrichtungen Wirtschaft und Ingenieurwesen. Sie haben die Gelegenheit in den paar Tagen mit Geschäftsführern und Personalverantwortlichen der Unternehmen in Kontakt zu treten.