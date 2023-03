Karriereende mit 23: Fürth mit Aktion für Robin Kehr

Die Fußball-Profis der SpVgg Greuther Fürth haben sich vor der Partie gegen Hannover 96 in speziellen Shirts aufgewärmt, die Robin Kehr gewidmet waren. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler musste seine Karriere mit gerade einmal 23 Jahren verletzungsbedingt beenden. Kehr bestritt in der Saison 2020/2021 acht Spiele für die Fürther in der 2. Fußball-Bundesliga. Danach hatte der Offensivspieler mit mehreren Verletzungen zu kämpfen. Zuletzt machten ihm Knieprobleme zu schaffen. Die Fürther Profis um Kapitän Branimir Hrgota trugen am Sonntag auch beim Einlaufen beider Mannschaften Shirts mit dem Konterfei von Kehr.