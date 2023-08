Das neue Ausbildungsjahr startet in wenigen Wochen. Viele sind aber vielleicht trotzdem noch unentschlossen, was die berufliche Zukunft angeht. Das Hauptzollamt Erfurt informiert heute im Berufsinformationszentrum in Plauen über die Ausbildung und das duale Studium beim Zoll. Die Informationsveranstaltung beginnt um 16 Uhr. Interessenten sollte sich vorab am besten anmelden.

Telefon: 0361/60176 109

E-Mail: presse.hza-erfurt@zoll.bund.de