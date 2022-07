Karriere bei der Polizei: Informationsveranstaltung im BiZ in Plauen

Viele Schüler haben ihren Abschluss schon in der Tasche oder stecken in den letzten Zügen ihrer Abschlussprüfungen. Höchste Zeit also, sich über die berufliche Zukunft Gedanken zu machen. Wer darüber nachdenkt, zur Polizei zu gehen, kann sich heute in der Arbeitsagentur in Plauen informieren. Die Polizeidirektion Zwickau stellt im Berufsinformationszentrum die Karrierewege vor. Ab 14 Uhr werden zwei Beamte außerdem individuelle Fragen zu Einstellungsvoraussetzungen, der Bewerbung und dem Auswahlverfahren beantworten. Es wäre allerdings von Vorteil, wenn ihr euch vorher anmelden würdet.

0375 428 4004 bzw. 4055 oder per E-Mail an berufsberatung@polizei.sachsen.de