Karriere bei der Bundeswehr: Info-Mobil macht Halt in Plauen

Das Informations-Mobil der Bundeswehr reist von Ort zu Ort, um Schülerinnen und Schüler über die Karrierechancen bei der Bundeswehr zu informieren. Heute macht das Mobil in Plauen Halt. Von 8 bis 14 Uhr könnt ihr euch am Eingang zum Berufsinformationszentrum in der Neundorfer Straße über die Berufe, Laufbahnen sowie Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundeswehr informieren. Vor Ort könnt ihr euch mit Hauptmann Oberländer austauschen – er kümmert sich um die Personalgewinnung im Bereich Zwickau / Plauen.

