Karpfensaison eröffnet: Trockenheit & Fischotter Herausforderung für Teichwirte

Mit Teichhose und Kescher hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (1.9.) offiziell die Karpfensaison in Thierstein im Landkreis Wunsiedel eröffnet. Beim anschließenden Essen gab es dann aber keine Karpfen. Erzeuger und Verbraucher müssen sich in diesem Jahr auf eine deutlich geringere Ernte einstellen. Schuld sind die hohen Temperaturen und die damit einhergehende Trockenheit. Außerdem kamen auch zu wenig Jungfische in die Teiche. Der Fischotter stellt für die Teichwirte ein zusätzliches Problem dar. Der Ministerpräsident und Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber haben sich in Thierstein daher für eine zeitnahe Regulierung des Bestands ausgesprochen. Nur so könne die Teichwirtschaft in Bayern erhalten bleiben.