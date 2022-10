Karl-Willi Beck verstorben: Festspielleiterin würdigt Einsatz für die Luisenburg

Die Region trauert um den ehemaligen Wunsiedler Bürgermeister Karl-Willi Beck. Er ist gestern Abend nach langer, schwerer Krankheit gestorben. 18 Jahre lang – bis Ende April 2020 – war Beck an der Spitze der Festspielstadt gestanden. In dieser Zeit hat er sich unter anderem für die Luisenburg und die Sanierung des Betriebsgebäudes eingesetzt. Karl-Willi Beck habe immer ein offenes Ohr und ein offenes Herz für die Luisenburg gehabt, so die künstlerische Festspielleiterin Birgit Simmler im Euroherz-Interview. Mit Leidenschaft habe er sich laut Simmler auch gegen kritische Stimmen durchgesetzt und so zum Beispiel den Wunsiedler Weg zur dezentralen Energiegewinnung mit angestoßen:

… so Beck einst im Gespräch mit Radio-Euroherz. Sowohl auf emotionaler als auch auf fachlicher Ebene war ein offener Austausch mit Karl-Willi Beck immer möglich gewesen, so Birgit Simmler.