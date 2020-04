Karl-Willi Beck: Der letzte Tag als Wunsiedler Bürgermeister

18 Jahre lang ist er der Wunsiedeler Bürgermeister gewesen. Aber auch für Karl-Willi Beck ist heute der letzte Tag im Amt. Er blickt mit Radio Euroherz auf die Zeit zurück

Seine letzte Sitzung hat er bereits gestern gehabt, heute steht vor allem die Verabschiedung von den Mitarbeitern an – wie er sagt: In Corona-Taktung. Als schönste Momente nennt er zum Beispiel die Einweihung der sanierten Grundschule, die Einweihung der Mittelschule oder des neuen Betriebsgebäudes der Luisenburg. Ein sehr ergreifender Moment sei das Hochwasser in Wunsiedel zu Beginn seiner Zeit als Bürgermeister gewesen. Damals stand ein Meter Wasser in der Stadt. Es ist ihm wichtig gewesen, an diesem Thema dran zu bleiben, bis man die Ursache dafür hat. Ab morgen ist dann Nicolas Lahovnic als Becks Nachfolger im Amt. Beck freut sich auf die Zeit der Pension als neuen Lebensabschnitt.