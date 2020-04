Karl Döhler: Die letzten Tage als Wunsiedler Landrat

Für einige Politiker in der Euroherz-Region heißt es morgen ade. Auch Karl Döhler wird dann kein Wunsiedler Landrat mehr sein. 12 Jahre hat er dieses Amt ausgeübt, jetzt zieht er mit Radio Euroherz Bilanz. Über die ganze Zeit ist ihm am wichtigsten gewesen, dass sich ein Gemeinschaftsgefühl unter den Bürgermeistern, aber auch unter den Fichtelgebirglern ausgebildet hat. Gemeinsam ist wohl ein Wort, das über Döhlers Wirken und Arbeiten steht. Warum, weiß er selbst am besten:

Es gebe aber im Landkreis auch noch Einiges zu tun, betont Döhler. Er selbst hat sich sehr gefreut, dass er mit so vielen Menschen zu tun hatte. Gleichzeitig freue er sich jetzt auf den neuen Lebensabschnitt.