Karies: Hofer Kinder haben die besten Zähne Bayerns

Obwohl bayerische Kinder bundesweit betrachtet am häufigsten zur Vorsorge gehen, leiden die Zwölfjährigen der Krankenkasse Barmer zufolge besonders häufig an Karies. Wie die Deutsche Presse Agentur meldet, haben 38 Prozent in diesem Alter bereits eine Kariesbehandlung am bleibenden Gebiss hinter sich – nur in Hamburg ist der Anteil mit einem weiteren Prozentpunkt noch höher. In Oberfranken gibt es laut der Studie starke regionale Unterschiede: so weist die Stadt Hof mit 32,6 Prozent den besten Wert auf und liegt auch bayernweit auf dem ersten Platz. Es folgen Bamberg mit 34 Prozent, Coburg mit 34,7 Prozent und Kulmbach mit 37,3 Prozent – Schlusslicht ist Bayreuth mit 39,1 Prozent. Nicht erfasst wurden die Zahlen von unbehandelter Karies, weshalb die Krankenkasse von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgeht. Die Barmer hatte für ihren aktuellen Zahnreport die Daten ihrer Versicherten aus dem Jahr 2018 ausgewertet, in Bayern waren dies 104.000 Zwölfjährige.