Kardinal und Landesbischof beten per Videochat

München (dpa/lby) – Kardinal Reinhard Marx und der Evangelisch-Lutherische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm wollen per Videochat beten. Mit einem Vaterunser möchten sie so in der Corona-Krise um Gottes Beistand bitten, wie das Erzbischöfliche Ordinariat München am Freitag mitteilte. Marx und Bedford-Strohm beten jeweils in ihrem Amtssitz, während sie einander per Videokonferenz zugeschaltet sind. Das gemeinsame Gebet wird aufgezeichnet und am Montag, 6. April um 12.00 Uhr auf den Webseiten des Erzbistum München und Freising, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, sowie auf Facebook und Instagram veröffentlicht.