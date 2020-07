Kardinal Marx warnt vor größeren Ungleichheiten durch Corona

München (dpa/lby) – Kardinal Reinhard Marx warnt vor einer Verschärfung sozialer Spannungen in der Gesellschaft durch die Corona-Krise. «Die Ungleichheiten werden nicht kleiner werden, sie werden größer werden – sie waren vorher schon groß», sagte der Erzbischof von München und Freising laut Mitteilung vom Freitag am Vorabend bei einer Veranstaltung in München.

Ihm bereite Sorgen, dass Chancen zunehmend ungleich verteilt seien. «Im Bildungsbereich ist das ja offensichtlich», betonte der Erzbischof: «Die Unterschiede werden größer zwischen den Kindern, die zuhause Hilfe haben, und sei es nur, was die technischen Dinge angeht, und denen, bei denen das so nicht der Fall ist, durch die sozialen Verhältnisse oder die Bildungssituation.»

«Ich bin froh, dass Populisten aktuell nicht so en vogue sind, weil jetzt Politiker gefragt sind, die die Probleme tatsächlich auch lösen», betonte Marx – warnte jedoch zugleich: «Aber nach der Krise, wenn die Ungleichheit sichtbar wird, wenn deutlich wird, dass manche ihren Job für immer verloren haben, ihre Zukunftsidee, dass ihre Lebenspläne endgültig hinüber sind – dann wird die Spannung vielleicht größer.» Dies gelte auch weltweit: So werde Afrika «wahrscheinlich um Jahrzehnte zurückgeworfen, und dann steigt die Ungleichheit dramatisch an».