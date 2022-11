Kardinal Marx verurteilt Aktionen von Klima-Aktivisten

Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, verurteilt umstrittene Aktionen von Klima-Aktivisten. «Ein Kunstwerk zu zerstören, dafür habe ich keinerlei Verständnis», sagte er am Donnerstag in München zum Abschluss der Freisinger Bischofskonferenz. Die bayerischen Bischöfe hätten in ihren Beratungen «kurz angedeutet, dass wir bestimmte Aktionen doch missbilligen, vor allem wenn sie andere Menschen gefährden und wenn undemokratische Parolen kommen», sagte Marx und betonte: «Wir demonstrieren anders.» Auf Beschluss der Freisinger Bischofskonferenz soll die katholische Kirche in Bayern Mitglied im sogenannten Blühpakt Bayern werden, der gegen das Artensterben kämpft.

In der Freisinger Bischofskonferenz sind die Bischöfe der sieben katholischen bayerischen Diözesen Bamberg, Würzburg, Eichstätt, Regensburg, Augsburg, Passau, München und Freising vertreten – sowie aus historischen Gründen der Bischof der Diözese Speyer. In Bayern gab es 2021 nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) rund sechs Millionen Katholiken.