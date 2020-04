Kardinal Marx ruft an Ostern zu weltweiter Solidarität auf

München (dpa/lby) – Kardinal Reinhard Marx hat in seiner Osterbotschaft zu weltweiter Solidarität angesichts der Corona-Krise aufgerufen. So könne schärferen Ungleichgewichten zwischen den Staaten und humanitären Notlagen vorgebeugt werden. Diese Krise dürfe nicht dazu führen, dass die Gräben, Ungerechtigkeiten und Spannungen in unseren Ländern und global größer werden, mahnte der Erzbischof von München und Freising in seiner Predigt am Samstagabend im Münchner Liebfrauendom. Diese wurde im Internet übertragen.

Große Sorge bereiteten ihm ärmere Länder ohne leistungsstarke Gesundheitssystem in Lateinamerika, Asien und Afrika. Auftrag der Christen sei es zu den Kranken und Schachen zu gehen, sagte Marx. «An die Peripherie, an die Grenzen, an die Ränder, zu den verzweifelten Herzen.» Die Weltgemeinschaft gehöre zusammen und dürfe sich nicht nationalistisch gegeneinander stellen.