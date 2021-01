Karambolage mit drei Lastwagen vor Grenzübergang Waidhaus

Rozvadov/Waidhaus (dpa) – Wegen eines Unfalls mit drei Lastwagen ist die tschechische Autobahn D5 (E50) in Richtung des Grenzübergangs Rozvadov-Waidhaus zeitweise gesperrt worden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet, wie die Nachrichtenagentur CTK am Dienstag berichtete. Die Aufräumarbeiten sollten noch bis zum späten Nachmittag andauern. Die tschechische Polizei rief die Verkehrsteilnehmer aufgrund der anhaltenden Schneefälle zu erhöhter Vorsicht auf. Wegen glatter Fahrbahnen kam es auch andernorts in der westlichen Verwaltungsregion Pilsen (Plzen) zu Verkehrsunfällen, bei denen mindestens zwei Menschen schwer verletzt wurden.