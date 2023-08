Kanufahrerin verliert auf der Donau nach Budapest ihr Kajak

Eine Kanufahrerin hat auf ihrer Flussreise nach Budapest ihr vollbepacktes Kajak auf der Donau verloren – und dann überglücklich wieder zurück bekommen. Das Kanu der Frau sei beim Anlegen nahe Passau von der Strömung mitgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Später entdeckten aber zwei andere Kanuten das unbesetzte Kajak mit Essensvorräten und Bekleidung. Die Feuerwehr transportierte das Kajak zur Polizei, wo sich am Samstagabend die 24-jährige Besitzerin aus Kanada meldete. Sie habe ihr Kajak «überglücklich» wieder in Empfang genommen, teilte die Polizei mit. Die junge Frau hatte ihre Reise in Regensburg begonnen und konnte sie danach fortsetzen.