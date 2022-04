Kanin-Hop: Tier-Turnier in Schauenstein für den guten Zweck

Marina aus Selbitz hat Krebs. Diese Schockdiagnose hat sie vor drei Jahren erhalten. Seitdem kämpft sie gegen die Krankheit an, sie gilt aber als unheilbar. Eine Chance wäre eine spezielle Therapie, die aber sehr teuer ist und nicht von der Kasse übernommen wird. Für die komplette Therapie bräuchte es über 100.000 Euro. Aus der Region gab es daher viele Spenden. Am Samstag und am Sonntag findet eine weitere Benefizaktion statt: Ein Kanin-Hop-Turnier der Vogelherder Sportkaninchen. Organisatorin Caro Bauer hat dabei eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, die nicht nur Kaninchen-Begeisterte anlocken soll.

Los geht es am Samstag um 10 Uhr in Haidengrün in Schauenstein. Es gibt Kaffee und Kuchen, es gibt Bratwürste, ihr könnt auch einfach nur mal auf ein kaltes Bierchen vorbei kommen. Das Ganze geht abends bis zirka 20 Uhr. Am Sonntag ist das Programm von 10 bis 16 Uhr geplant.

Die Startgebühren der Turnierteilnehmer und alle Erlöse aus Essen und Trinken gehen dann am Sonntag direkt an Marina.