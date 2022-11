Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) ist am Montag bei einem Autounfall mit ihrem Dienstwagen verletzt worden. Kaniber gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur in München. Sie befinde sich allerdings zur ärztlichen Beobachtung in einem Krankenhaus. Auch die «Bild»-Zeitung berichtete über den Autounfall.