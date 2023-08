Kane kündigt an: Aller Voraussicht nach beim Supercup dabei

Bayerns neuer Stürmerstar Harry Kane wird sehr wahrscheinlich schon beim Duell um den Supercup zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister aus München und RB Leipzig dabei sein. «Ich werde aller Voraussicht nach gleich beim Supercup dabei sein und hoffentlich auch zum Einsatz kommen können», kündigte der 30 Jahre alte Engländer am Samstag in einem Vereinsvideo an. «Ich werde einfach versuchen, mich schnellstmöglich gut einzufinden.»

Eine Woche vor dem Start der Fußball-Bundesliga eröffnen der deutsche Meister FC Bayern München und DFB-Pokalsieger RB Leipzig am Samstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) in der Allianz-Arena mit dem Supercup die neue Saison. Es ist eine Neuauflage des Vorjahresendspiels. 2022 gewannen die Bayern in Leipzig mit 5:3. Es war die bislang torreichste Supercup-Partie. Die Bayern sind mit zehn Erfolgen auch Supercup-Rekordsieger. In der Nacht zum Samstag hatten die Münchner den Rekordwechsel von Kane perfekt gemacht. Nachdem sich der deutsche Fußball-Rekordmeister und Kanes bisheriger Verein Tottenham Hotspur über die Ablösesumme geeinigt hatten, unterschrieb Kane nach dem stundenlangen Medizincheck seinen Vierjahresvertrag. Der 30-Jährige soll mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kosten und ist damit der erste Einkauf der Bundesliga.