Kanalarbeiten: Straßen in Hof und Oberkotzau gesperrt

Wegen Kanalbauarbeiten kommt es ab heute in Hof und Oberkotzau zu Einschränkungen. In Hof ist das Klostertor auf Höhe des Gesundheitsamtes bis voraussichtlich Freitag vollgesperrt. Die Zufahrt zum Parkplatz des Gesundheitsamtes ist weiterhin möglich, und auch Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen. In Oberkotzau ist die Hofer Straße zwischen der Schulstraße und der Neuen Kautendorfer Straße nachts wegen einer Kanalreinigung und einer Kanalinspektion gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich über die Zeit von 19 bis 6 Uhr morgens und dauert maximal bis Donnerstag. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet.