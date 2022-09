Kanalarbeiten am Otterberg: Straße für den Verkehr gesperrt

Am Otterberg in Hof müsst ihr in den nächsten drei Tagen mit Behinderungen rechnen. Die Stadt Hof muss die Straße ab sofort voll sperren, um einen Kanalschaden zu reparieren. Die Straße ist zwischen der Abfahrt zur Wunsiedler Straße und der Herrmann-Jahreis-Straße bis einschließlich Freitag gesperrt. Fußgänger sind von der Maßnahme nicht betroffen.

Die Bus-Linie 8 fährt in beiden Richtungen über die Erlhofer Straße. Die Haltestellen Schollenteich sowie H.-Jahreis-Straße werden in beiden Richtungen nicht bedient. Auch der Schulbus E13 fährt diese Haltestelle nicht an. Die Spätverkehrslinie 14 bedient die Haltetstelle Schollenteich Richtung Moschendorf regulär. Auf dem Rückweg Richtung Sonnenplatz wird lediglich die Haltestelle H.-Jahreis-Straße nicht bedient.