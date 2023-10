Kanal wird ausgewechselt: Baustelle in Hof-Moschendorf

Meistens zum Wochenstart wartet irgendwo eine neue Baustelle. Heute zum Beispiel wieder in der Stadt Hof. In Moschendorf müssen Kanäle ausgewechselt werden. Betroffen sind die Erlhofer Straße, die Stelzenhofstraße und die Epprechtsteinstraße. Es handelt sich jetzt um die ersten Arbeiten. Im Frühjahr 2024 sollen sie fortgesetzt werden. Die betroffenen Abschnitte werden für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für Anlieger ist der Weg allerdings frei. Auch die Hofer Stadtbusse umfahren die Baustelle.

Die Stadtwerke Hof arbeiten in der Döberlitzer Straße in Jägersruh außerdem am Niederspannungsnetz. Die Straße ist deshalb im betroffenen Bereich gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwischen vier und fünf Wochen.